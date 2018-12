Frane a Zingarello, Drasy e al Caos, la denuncia di MareAmico: "Nessuno interviene"

Frane nelle zone costiere di Zingarello, Drasy e Caos, ma nessuno interviene. È la denuncia di MareAmico che scrive una nota. “Negli scorsi mesi eravamo riusciti, con le nostre proteste, a ‘spingere’ e fare approvare i progetti relativi all'erosione costiera ad Eraclea Minoa e per i crolli della Scala dei Turchi. Purtroppo per Agrigento non si è potuto ancora fare nulla - scrive il responsabile di MareAmico, Claudio Lombardo, - perché l'amministrazione Firetto non ha mai presentato alcun progetto a Palermo”.