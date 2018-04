Verso Roma, coach Ciani punta i playoff: "Partita fondamentale"

La Fortitudo giocherà l’ultima gara della regular season contro l’Eurbasket Roma. I biancazzurri si giocano il tutto per tutto. La possibile vittoria potrebbe regalare alla Moncada, l’accesso ai play off. Ciani, incontrerà ancora una volta e da avversario, Ale Piazza. “E’ difficile pensare ad una squadra che non sia di qualità. Loro sanno aprire le difese avversarie, ci sono diverse situazioni dove il taglia fuori non sarà una situazione facile e banale. E’ una squadra che può permettersi di spendere qualche fallo in più. E’ ovvio che il ritmo e l’aggressività saranno le componenti che possono sposare gli equilibri”. La partita si giocherà domenica 22 aprile, palla a 2 alle 18.