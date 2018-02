La Fortitudo pronta ad affrontare Cagliari, Ciani: "E' uno scontro diretto"

Verso il derby delle Isole. La Fortitudo Agrigento, torna in campo. Domenica, i biancazzurri affronteranno Cagliari. La partita è valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Hanno presentato la gara coach Franco Ciani e Ruben Zugno. Il match si giocherà al PalaPirastu di Cagliari, palla a 2 alle 18.

Franco Ciani: “Cagliari ha migliorato l’intesa, anche gli americani conoscono meglio questo campionato. Nella partita d'andata, mancava Allegretti, questo è un aspetto che non abbiamo sottovalutato. Oggi Cagliari, è un ‘cliente' diverso. Siamo nella fase in cui ogni partita è uno scontro diretto. Oltretutto, loro, vengono da una vittoria importante contro Reggio, su un campo difficilissimo. Il nostro più che un percorso di crescita è stato uno slalom. Abbiamo ritrovato l’intensità difensiva che cercavamo, adesso dobbiamo ritrovare anche la continuità di prestazione”.

Ruben Zugno: “Sto bene, martedì mi sottoporrò ad un intervento chirurgico. Sono tranquillo, so che andrà bene. Affronteremo Cagliari, è un’ottima squadra. In casa loro sono molto tosti. Noi dobbiamo giocare la nostra partita, cercando d'essere aggressivi sia in attacco che in difesa”.