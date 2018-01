Resto al Sud, Francesco Picarella: "Un progetto importante per i giovani"

Dal 15 gennaio l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia – ha realizzato uno speciale incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani under 35 nelle regioni del Mezzogiorno.La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro. A parlare del progetto è Francesco Picarella, presidente provinciale di Confcommercio di Agrigento, Francesco Picarella. "L’inizio dell’anno è importante per chi vuole fare impresa, è un incentivo che da lo Stato. E’ una grande opportunità - dice Picarella - per i giovani, noi della Confcommercio possiamo curare tutte le pratiche utili per accedere a questi particolari finanziamento”.