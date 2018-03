Presentata la terza edizione della "Fortitudo Cup", Mayer: "Spero sia una giornata di grande sport"

Questa mattina, presso la sala stampa “G. Micalizio” del PalaMoncada, è stata presentata la terza edizione della “Fortitudo Amissima School Cup”, l’evento si terrà venerdì 9 marzo a partire dalle 8 e 30.

Si sfideranno le rappresentative del Liceo Classico “Empedocle”, del Liceo Scientifico “Leonardo”, del Liceo Scientifico “Majorana” e dell’ITC “L. Sciascia”.

Il main sponsor dell’evento è Amissima assicurazioni di Angelo Sciabica. A sostegno del torneo: l’associazione Acuarinto, la Farmacia Di Gangi, La Fonte - acqua di Sicilia e Gica Srl.

Cristian Mayer, direttore sportivo della Fortitudo Moncada Agrigento: “Lo sport è una forma di educazione e socializzazione. Per questa nuova edizione mi aspetto il solito entusiasmo. Mi auguro che ci sia quella rivalità sana e sportiva è importante tifare per il proprio Ateneo. Con noi per la seconda volta anche l’Acuarinto, hanno deciso di sostenerci anche altri sponsor molto vicini ai giovani. L’associazione Acuarinto è importante perché lo sport è la prima forma di integrazione. Mi corre l’obbligo di fare un appello agli studenti che prenderanno parte all’evento, spero ci sia un tifo sano e pulito”.

Gabriella Iacono, responsabile marketing della Fortitudo Agrigento. “Ringrazio gli istituti che hanno subito dato la loro disponibilità. La Fortitudo Cup è diventata negli anni una buona abitudine. Ringrazio anche gli sponsor che hanno deciso di sostenere questa terza edizione”.