La Fortitudo ospita l’Eurobasket Roma, Ciani: "Pronti a situazioni inattese"

La Fortitudo domenica affronterà l’Eurobasket Roma. La partita si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18. Il match sarà valido per la 15esima giornata di campionato di Serie A1 Old Wild West. A presentare l’ultima partita del girone di andata, coach Franco Ciani e Simone Pepe.

"Sarà una partita difficile. La Leonis Roma non è stata costruita e pensata per questa posizione in classifica. Non dobbiamo pensare - ha dichiarato il coach Ciani - ad un confronto con una compagine debole. La squadra ha inserito e cambiato due pedine importanti, strutturalmente sono dei cambi che prevedono un diverso assetto tattico. Questo è insidioso. Dobbiamo essere pronti ad affrontare delle situazioni inattese, fatte da giocatori di grande qualità. Piazza? Alessandro è un giocatore da tenere sempre d’occhio. Oggi lui è un avversario, non dobbiamo concentrare la nostra attenzione solo su Alessandro e trascurare altri aspetti. Con Piazza c’è un rapporto piacevole e amichevole, dobbiamo pensare che comunque la Leonis Roma non è solo Piazza".

"Dobbiamo vincere in tutti i modi contro l’Eurobasket. Loro a inizio anno dovevano vincere a mani basse questo campionato, - ha detto Simone Pepe - sono sicuro che non è questa la loro posizione in classifica. Sono certo che nel girone di ritorno daranno vita ad una serie di vittorie, punti che potrebbero dare loro la possibilità di giocare i play off. E’ impossibile vedere l’Eurobasket in fondo alla classifica".