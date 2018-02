La Fortitudo sfida Casale, il "classico" di coach Ciani: "Avversario difficile, tra noi grande rispetto"

Le sfide tra la Fortitudo Agrigento e Casale Monferrato, sono un classico del girone Ovest. Le due squadre si affrontano da sempre, sorridono i precedenti alla squadra di coach Franco Ciani, anche se in questo campionato a portarsi uno a zero nella serie è Casale Monferrato. La squadra di Ramondino sta bene, ed è la prima della classe. L’indiscussa capolista, affronta i biancazzurri che provengono da una vittoria importante.

Franco Ciani: "Avevamo bisogno di una vittoria, tutto questo ci ha restituito il sorriso. Contro Casale? E' una sfida tra due Società e due allenatori che si stimano molto. Tra di noi c'è stato sempre grande rispetto e correttezza. In passato arrivavamo a queste sfide con una classifica diversa, ma nonostante questo non è mai mancato l'equilibrio. Oggi, loro vengono come prima della classe, mantenendo continuità di rendimento e risultati. Casale, ha fatto della programmazione una dei loro punti di forza”.

Giacomo Zilli: “Dobbiamo continuare ad avere ritmo ed intensità. Domenica la nostra difesa è stata solida, dobbiamo ripartire da lì. Casale è una squadra fortissima, stiamo preparando bene la partita, mettendo molta attenzione in difesa. Spero che i sempre più tifosi possano sostenerci al PalaMoncada, speriamo di regalare loro sempre vittorie”.