La Fortitudo attende Treviglio, Ciani: "Pronti a un confronto tecnico ma anche fisico"

La Fortitudo Agrigento, domenica, affronterà la Blu basket Treviglio. La partita sarà valevole per la settima giornata di campionato, A2 Ovest. Il match si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18:00. Hanno presentato la gara, coach Franco Ciani e Simone Pepe.

"Treviglio - spiega Ciani - ha avuto la capacità non solo di battere, ma di dominare la Leonis Roma e noi, sappiamo che avversario è. La squadra di Vertemati è capace di avere grande aggressività anche senza un giocatore importante come Olasewere. Hanno ritmo e grande entusiasmo. Sarà una partita molto difficile. La fisicità e l’atletismo sono le loro armi principali. Dovremmo essere pronti, non solo ad un confronto tecnico e tattico, ma anche ad un duello fisico. Non dobbiamo innalzare il nostro numero di errori, dobbiamo avere la capacità di controbattere nell’uno contro una la loro esuberanza offensiva".

Ciani aggiunge: "Dobbiamo anche essere capaci di contenere il loro talento, come quello di Pecchia e Roberts. Treviglio, forse, è l’avversario peggiore in questo momento, affrontare le squadre che hanno un trend in ascesa non è semplice, Treviglio lotta fino all’ultimo pallone".

Così Simone Pepe: "Treviglio non è di certo un avversario semplice, provengono da una vittoria importante. Noi, dobbiamo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro e non dobbiamo mai mollare. Treviglio fa dell’atletismo e dell’aggressività una delle loro armi migliori. Dobbiamo stare concentrati e riuscire ad essere solidi sempre. Per noi è un buon momento, non dobbiamo mollare e dobbiamo rimanere concentrati".