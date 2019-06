Al PalaMoncada "battesimo" per coach Cagnardi, il nuovo tecnico: "Tutti parlano bene di Agrigento"

"Agrigento è una società in crescita e che lavora seriamente e tutti ne parlano molto bene e le premesse, per me, sono veramente ottime". Così Devis Cagnardi, ai microfoni di AgrigentoNotizie nel giorno della sua presentazione ufficiale sulla panchina della Fortitudo Moncada Agrigento. "Cercheremo di creare il miglior gruppo possibile - ha aggiunto il nuovo coach - in modo tale che sia anche la migliore squadra possibile". Il dopo Ciani rappresenta certamente una scommessa per la società biancoazzurra che ha dato fiducia al tecnico di origine lombarda. "Quest'anno - ha detto il presidente Salvatore Moncada - sarà più complicato perchè dovremo regolare la macchina. Le logiche operative saranno sempre quelle: partire da un gruppo consolidato a cui aggiungere qualche giovane. Ho dato disponibilità - ha aggiunto il patron della Fortitudo - di un extra budget per avere qualche nome di peso che ci aiuterà ad accelerare la ripartenza".