La Fortitudo Agrigento per un pomeriggio al PalaNicosia, Ciani: "Qui c'è profumo di storia"

La Fortitudo Agrigento sceglie la prima tappa dell’on the road, non un palazzetto qualsiasi, ma i biancazzurri si sono allenati al PalaNicosia. Il “palazzo” che fu per anni, la casa del club biancazzurro di basket.

“Qui si respira il sapore di un grande passato - dice il coach ad AgrigentoNotizie. Ci sono tantissimi significati in questa giornata. Faremo altre tappe. Vogliamo provare a far crescere affetto e attenzione al seguito di questa nostra squadra, che è la Fortitudo Agrigento. Il Nicosia finalmente è riutilizzabile, riportiamo i ragazzi sul campo dove la nostra società ha vissuto momenti storici. Ovviamente preferiamo allenarci nel nostro habitat naturale, è evidente che ci sono delle componenti emotive che è giusto valorizzare”.