Ko interno della Fortitudo Agrigento, coach Ciani: "Treviglio ha fatto meglio di noi"

Non sono bastati i 22 punti di Marco Evangelisti, i 16 punti di Simone Pepe, ma anche i 12 di Cannon ed i 10 punti di Ambrosin, la Fortitudo Agrigento incassa la prima sconfitta casalinga. I biancazzurri, perdono contro Treviglio e si arrendono – alla fine – con il risultato di 83 a 91.

Franco Ciani: "Gli avversari sono stati più bravi di noi. Più attenti e più precisi. Era una partita delicatissima e non l’abbiamo interpretata al cento per cento. Dovevamo fare qualche canestro in più e non possiamo pensare di subire 91 punti e vincere. Treviglio ha segnato dei tiri complessi, abbiamo concesso, però, delle soluzioni troppo facili. Dobbiamo imparare dai nostri errori e capire perché è maturata questa sconfitta".