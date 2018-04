La Fortitudo perde contro la Viola, il rammarico di coach Ciani: "Giochiamocela contro la Leonis"

La Fortitudo Agrigento perde contro la Viola Reggio Calabria in una partita dal doppio volto. I padroni di casa iniziano bene, ma nel finale sono gli ospiti a vincere e portare a casa il risultato. Agrigento perde con il risultato di 86 a 88.

Franco Ciani: "Vanno fatto i complimenti a Reggio Calabria che ha espresso grande qualità di gioco, impegnandosi e giocando per vincere. Questo gli va riconosciuto. E' stata una partita, da parte loro, straordinaria per lucidità e aggressività. Noi non siamo stati alla pari. Non abbiamo saputo interpretare determinate situazioni. Questo tipo di assetto ha tolto da gioco Cannon. Nonostante tutto, siamo partiti molto bene ma poi abbiamo commesso degli errori, questo è colpa nostra. La situazione in chiave play off è ancora rimediabile, ma è chiaro che contro la Leonis è fondamentale vincere. Dobbiamo ritornare ad essere la squadra con uno spirito giusto".