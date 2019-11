Forti mareggiate, l'acqua invade le strade di Fondachello: salvati due cavalli

Situazione critica a Licata dove oltre alla pioggia si è aggiunta anche la furia del mare, con l’acqua che si è riversata in alcune traverse della zona di Fondachello, allagando i piani terra. Per come documentato dai residenti, con video postati sui social, anche due cavalli sono stati tratti in salvo dagli uomini della Protezione Civile, poco prima dell'allagamento della strada. Il sindaco, Pino Galanti, a causa delle forti mareggiate, ha invitato gli abitanti di immobili vicini alla costa, e nello specifico della zona che porta alla spiaggia della Playa, di evacuare le abitazioni o comunque, evitare di soggiornare nei locali dei piani terra.