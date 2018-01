Scooter prende in pieno una Fiat Punto rimasta in panne, un ferito

Un'autovettura - una Fiat Punto - resta in panne lungo il viale Sicilia, a Fontanelle, e uno scooter - una Honda Sh - non accorgendosi dell'utilitaria ferma, praticamente all'altezza di una curva, gli finisce di sopra. Bruttissimo incidente stradale questa sera nel rione satellite di Agrigento. A rimanere ferito è stato il giovane, A. D. G., che era alla guida dello scooter. Sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia municipale di Agrigento, i carabinieri e un'autoambulanza del 118. Un giovane è stato trasferito in ospedale, non è in pericolo di divta.

Le immagini