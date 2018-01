Domenico Fontana si congeda, ecco Nello Hamel:"La città deve cambiare mentalità"

Domenico Fontana si congeda. L’ormai ex assessore saluta Palazzo dei Giganti. Quest’oggi nella sala conferenze del Comune, si è tenuto un incontro con la stampa. Fontana ha spiegato i motivi del suo addio, al suo posto arriva Hamel.

“Chiedo alla città di modificare la mentalità - dice Hamel. La differenziata è la soluzione per riuscire ad abbassare il costo delle bollette. Questo è possibile solo se c’è la disponibilità della gente. Continuare il lavoro di Fontana non è semplice".

Via dopo due anni e mezzo, l'ormai ex assessore Fontana: "Le ragioni di questa scelta sono molto semplici – dice Fontana -avevo deciso da tempo che avrei lasciato da qualche mese questa esperienza. Con la mia famiglia abbiamo deciso di trasferirci a Palermo, la città necessita di tempo che io non avrei più avuto. C’è stato un’accelerazione in quanto si è dimesso il presidente nazionale di Legambiente".