Maltempo, il fiume Akragas sorvegliato speciale: gli abitanti temono l’esondazione

Non si arresta l’ondata di maltempo, occhi puntati sul fiume Akragas per gli abitanti dei quartieri agrigentini di Villaggio Peruzzo e San Leone, che temono una nuova esondazione, come quella avvenuta nel novembre dell’anno scorso e che aveva provocato l’evacuazione di decine di nuclei familiari e causato ingenti danni agli immobili limitrofi al corso d’acqua. Il livello del fiume è costantemente monitorato dai tecnici della Protezione Civile, nonostante la sua portata sia in crescita, attualmente i livelli di guardia non destano particolari preoccupazioni. A San Leone, le forti raffiche di vento hanno abbattuto diversi arbusti, in alcuni tratti di strada, i liquami fognari si sono mischiati alle acque meteoriche e sulla spiaggia, su cui si affaccia piazzale Giglia, è presente una schiuma sospetta.