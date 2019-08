Attesa finita per via Nettuno, Picarella di Confcommercio: "Contestiamo la poca organizzazione sul piano traffico"

Poco prima del tramonto, in via Nettuno a San Leone, sono stati completati i lavori di ripristino, sia della condotta fognaria sia del tratto di strada che nei giorno scorsi ne avevano causato il cedimento. Tanti sono stati i disagi lamentati soprattutto dai commercianti della zona. "Il crollo parziale di un tratto di strada - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, Francesco Picarella, presidente regionale di Confcommercio - è avvenuto in un periodo economicamente importamte per le attività commerciali". Sui disagi causati anche in materia di traffico veicolare, i Commissari di Girgenti Acque, hanno pubblicamente chiesto scusa. "Questo - dichiara in merito, Picarella - è un fattore nuovo, ringraziamo il dottore Venuti per la sensibilità, essendo stata un'emetgemza bisogna prenderne atto. Quello che però abbiamo contestato - conclude - è stata l'organizzazione di un piano traffico per limitare i disagi". Il tratto di via Nettuno interessato dai lavori, rimarrà ancora chiuso per consentire al calcestruzzo di fare presa e indurire. Dopo la pulizia della strada, la trafficata arteria del quartiere balneare, ritornerà transitabile.