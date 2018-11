Identificato grazie alle telecamere di video sorveglianza, ecco i momenti in cui è stato appiccato il fuoco

Perché sia stato appiccato quel rogo non è chiaro. In due mesi e mezzo però i carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia sono riusciti ad arrivare alla svolta: identificare il presunto responsabile e arrestarlo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A finire nei guai è finito un quarantenne palermitano: Fabio Pullara.

L'incendio che distrusse ben 5 autovetture - per un danno stimato in circa 100 mila euro - venne appiccato nella notte tra il 27 e 28 agosto scorsi. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sciacca, hanno subito fatto leva su dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza di via Crispi. E dalle visione dei filmati, i militari dell’Arma individuarono i tre individui potenzialmente coinvolti. Le indagini, anche grazie ad alcune testimonianze acquisite, hanno poi permesso - secondo la ricostruzione ufficiale del comando provinciale dell'Arma - di individuare ed identificare uno degli autori: il quarantenne palermitano.