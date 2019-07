“Il Gattopardo” secondo Dolce&Gabbana: fervono i preparativi per l’esclusiva festa

Palma di Montechiaro è pronta ad accogliere l’evento promosso dalla maison di moda Dolce & Gabbana e che vedrà nella città del Gattopardo circa 300 illustri invitati di un’esclusiva e blindata festa. Domani sera, il centro della cittadina agrigentina, si trasforma in una ricercata scenografia creata dai due stilisti con arredi in stile rococò, arazzi, fiori e colori, che animeranno la suggestiva scalinata sui cui domina l’imponente chiesa barocca della Madonna del Rosario.

Sarà anche un omaggio ai Tomasi di Lampedusa, la nobile famiglia che fondò la moderna Palma e di cui, il penultimo erede, Giuseppe, fu l’autore de “Il Gattopardo” il romanzo che, nel 1963, fu reso ancora più celebre dal regista Luchino Visconti che ne fece uno dei film attualmente considerato tra i capolavori della cinematografia italiana. L’evento D&G si ispira anche al periodo del “Gattopardo” di Visconti, con alcune attività del centro che magicamente si sono trasformate in quelle degli anni ’60. Insegne, vetrine, anche le auto e moto in sosta saranno quelle dell’epoca. Insomma un effimero e sfarzoso ritorno al passato che è ben accetto dalla cittadinanza palmese, che nonostante la riservatezza imposta dall’organizzazione, sulla scia dell’evento, spera in un incremento turistico.