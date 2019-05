Legambiente presenta "Voler bene all'Italia, piccoli Comuni in festa"

Domenica 2 giugno, si rinnova l'appuntamento con "Voler bene all'Italia, piccoli Comuni in festa", campagna promossa per il sedicesimo anno da Legambiente. "Questa iniziativa - dice il direttore regionale di Legambiente Sicilia, Claudia Casa, - è l'attenzione sui piccoli Comuni, su quei territori che hanno una popolazione inferiore ai cinque mila abitanti ma che rappresentano più del sessanta per cento della popolazione italiana. Questi piccoli Comuni - aggiunge la dirigente ambientalista - rischiano lo spopolamento, perchè molti giovani vanno via. Con questa campagna - conclude - ribadiamo il concetto che bisogna puntare su questa Italia laboriosa".

Nell'agrigentino due sono i centri interessati: Joppolo Giancaxio con l'iniziativa "Mangia e passìa" e Sant'Angelo Muxaro dove è in programma "Passeggiando sui gessi e nei gessi". L'evento è stato presentato nella sala stampa del palazzo dell'ex Provincia regionale di Agrigento alla presenza tra gli altri anche di Gianluca Di Benedetto e Carmelina Argento, rispettivamente assessori comunali di Sant'Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio.