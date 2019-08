Ferragosto sicuro a San Leone, gli amministratori illustrano divieti e regole

Ferragosto di divieti sul litorale di Agrigento, come ormai avviene dal 2016. In mattinata nella sala giunta del Comune, il sindaco Calogero Firetto e gli assessori comunali: Gabriella Battaglia e Nello Hamel rispettivamente con deleghe a Viabilità ed Ecologia, hanno illustrato i dettagli delle ordinanze che regolamenteranno il Ferragosto agrigentino. Sul fronte viabilità, dalle ore 9 di domani 14 agosto, dalle ore 6 del mattino successivo, sarà chiusa al traffico il viale delle Dune nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare della polizia di Stato e l'incrocio con la via degli Imperatori. Sarà consentito il transito ai residenti e alle persone che dovranno recarsi a cena in uno dei locali.

Presente alla conferenza stampa anche il commissario della polizia ocale, Francesco Di Vincenzo. Il sindaco di Agrigento, Firetto, nella sua ordinanza, valida non solo su San Leone ma in tutte le spiagge che ricadono sul territorio comunale, ha vietato il trasporto sull'arenile di legna, carbonella e altri materiali utili al classico barbecue. Diveto assoluto anche di accendere fuochi in spiaggia, compresi falò e fuochi d'artificio. No al trasporto e montaggio di tende da campeggio e al possesso di spray urticanti. Vietata anche la riproduzione di musica da parte dei privati, mentre gli esercenti non potranno vendere bevande in bottiglie di vetro. Le sanzioni previste per l'inosservanza alle regole sono variabili tra i 100 e 500 euro.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti in spiaggia, l'assessore all'Ecologia, Nello Hamel, si dice "fiducioso di poter avere le spiagge pulite entro le ore 9 del 15 agosto".