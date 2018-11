"Velate minacce per ottenere il servizio di guardania", arrestato un assessore di Naro

Avrebbe esercitato pressioni nei confronti del titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti per ottenerne - secondo l'accusa - la promessa della stipula di un contratto di guardiania, per oltre 65 mila euro annui, a favore di un compiacente istituto di vigilanza privata del Palermitano. Velate minacce di provvedimenti sanzionatori, a fronte di generiche e fantomatiche mancanze nell’assolvimento del servizio di raccolta, nonchè allusioni a possibili danneggiamenti dei mastelli destinati alla raccolta differenziata. Queste - secondo le ricostruzioni del comando provinciale di Agrigento - le "armi" utilizzate per ottenere la firma del contratto.

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno sottoposto agli arresti domiciliari l’assessore Francesco Lisinicchia con delega all’Urbanistica, all’Edilizia Pubblica e Privata, ai Rifiuti e al Servizio Idrico Integrato del Comune di Naro. L’accusa è di tentativo di indebita induzione a dare o promettere somme di denaro. Al provvedimento si è arrivati a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento.