Turismo, la scommessa vincente di un albergatore di Favara: "Trasmettere l'autenticità siciliana"

A stagione turistica appena iniziata, AgrigentoNotizie ha incontrato l'albergatore favarese Antonio Alba a cui abbiamo chiesto quali sono le previsioni del settore. "Previsioni entusiasmanti - dice l'operatore turistico - . La Sicilia è una Regione molto richiesta, abbiamo delle peculiarità che altri non hanno. E' una terra - aggiunge Alba - al centro del Mediterraneo con la possibilità di coniugare gli aspetti paesaggistici, naturalistici e culinari. Oggi il turismo - dice ancora l'imprenditore - ha una visione completamente diversa rispetto al passato, il turista ha bisogno di emozioni, ha bisogno di esperienze e se mettiamo insieme l'accoglienza, il calore siciliano e la possibilità di trasmettere un'autenticità, abbiamo vinto".

Per quanto riguarda invece lo sviluppo turistico del territorio, Alba lancia un appello: "Noi operatori siamo in prima linea e facciamo accoglienza quotidianamente, abbiamo bisogno del supporto pubblico per dare la possibilità al turista di usufruire di spazi puliti e decorosi". Alla domanda se i turisti notano la carenza dei servizi, l'albergatore ha così risposto: "Il turista non va in escandescenza perchè trova la spazzatura, ma si arrabbia perchè oltre alla spazzatura trova anche i monumeti chiusi la domenica".