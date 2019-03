Il "giallo" di Gessica, il papà: "Sento che è morta perché se fosse stata viva una telefonata l'avrebbe fatta"

I riflettori di "Pomeriggio 5" sono tornati ad accendersi su Favara e sul caso della scomparsa - avvenuta lo scorso 12 agosto - di Gessica Lattuca. E' successo il giorno in cui sono stati aperti i loculi indicati dalla supertestimone.

La mamma di Gessica, Giuseppina, non ha mai creduto che la figlia potesse trovarsi all'interno di quelle sepolture. E lo aveva detto anche a fine febbraio, quando era stata sentita - così come altri familiari della ventisettenne scomparsa - dai carabinieri. "Escludo che mio marito fosse al cimitero - ha detto Giuseppina: la mamma di Gessica - . Secondo me, sono state bugie. Spero che mia figlia sia viva - ha aggiunto Giuseppina - . Lo spero con tutto il mio cuore per i bambini".

"E' stato un depistaggio, uno l'hanno fatto a Naro, un altro a Favara e un altro ancora al cimitero - ha detto il padre di Gessica - . Questa donna si è sbagliata. Bisogna seguire un'altra pista: Gessica o è nel territorio di Favara oppure l'ipotesi a 4 o 5 chilometri di Favara. Come padre mi sento che è morta perché se fosse viva, una telefonata l'avrebbe fatta anche per sapere come stavano i bambini. Penso che la 'mano' viene da Favara".