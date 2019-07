Operazione antidroga "Fortino", Casamassima: "Le indagini avviate grazie alle denunce dei cittadini"

Dall'operazione antidroga scattata all'alba nel centro storico di Favara, emergono almeno due dati inquitanti. Il primo è il ritorno sul mercato dell'eroina, sostanza quest'ultima diffusa negli anni '80 e che si credeva ormai in disuso.

Dalle indagini poi è emerso come, i presunti pusher, temendo i controlli dei militari, coinvolgessero nelle loro attività anche degli ignari ragazzini. "I bambini - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il comandante della Tenenza di Favara, Giovanni Casamassima - erano utilizzati come diversivo e in caso di controlli, cedevano la sostanza agli ignari ragazzini".

Dall'attività dei carabinieri però emerge anche un dato positivo, cioè la partecipazione dei cittadini. Parte dalle segnalazioni dei residenti, infatti, l'indagine che ha portato oggi agli arresti.