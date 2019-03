Il cadavere di Gessica Lattuca non è al cimitero, il padre: "Sapevo che non era in quel posto"

Il corpo di Gessica Lattuca non è nel loculo indicato da Gaetana Mendolia: la donna di Favara che ha detto di aver visto Giuseppe Lattuca, padre della ragazza scomparsa, piangere la figlia dinanzi alle tombe dei suoi cari. L'estumulazione delle due salme è avvenuta poco dopo le ore 7.

Dopo l'apertura dei loculi, ai carabinieri, al medico legale, ai tecnici del Comune e alla stessa presunta testimone, sono apparse solo le due casse di zinco, ancora sigillate, contenenti i resti delle due salme che recentemente erano state traslate nella nuova sezione cimiteriale. Gaetana Mendolia, professoressa in pensione, nonostante l'evidenza dei fatti, conferma in toto la sua deposizione.

L'estumulazione era stata richiesta dalla stessa proprietaria dei loculi che aveva presentato istanza per invertire la posizione dei suoi defunti, spostando i resti della madre, inizialmente collocata nella prima fila, al posto del padre che era in seconda. Un probabile escamotage dunque che ha consentito agli inquirenti di esaminare il contenuto dei loculi.

La testimonianza della donna, con molta probabilità, non è mai stata ritenuta attendibile dagli inquirenti così come non è mai stata tenuta in considerazione dai familiari di Gessica. Il signor Giuseppe, che insieme al figlio Enzo, ha atteso fuori dal cimitero la fine delle verifiche, conferma di essere stato al cimitero, ma in una data diversa da quella indicata dalla testimone. Non solo, il padre di Gessica precisa che quel giorno non aveva con se il telefono cellulare perchè glielo avrebbero rubato dalla sua abitazione. Versione questa che contrasta nettamente con quanto detto dalla docente in pensione che invece avrebbe riferito di una telefonata avvenuta tra lo stesso Lattuca e una donna.