"Fare sistema": ecco l'obiettivo del neo segretario provinciale della Cgil Alfonso Buscemi

"Lavorare assieme a tutti i portatori di interesse per la crescita della nostra terra" questo è l'obbiettivo del neo segretario provinciale della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi che ai microfoni di AgrigentoNotizie dice: "Noi abbiamo una provincia abbandonata, non riusciamo a fare sistema. Ognuno si chiude nel proprio piccolo ambito e naviga a vista, dobbiamo fare sistema, crescere tutti assieme perchè non possiamo più consentire l'impoverimento del territorio".

Il neo segretario, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, si sofferma anche sulle quattro vertenze principali avviate nell'Agrigentino, ovvero quelle dell'Italcementi di Porto Empedocle, delle Terme di Sciacca, dell'azienda dei trasporti urbani di Agrigento e di Girgenti Acque.