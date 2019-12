"Finto psicotico per la pensione conduceva vita normale e lavorava in cantiere", le immagini della squadra mobile

Si finge psicotico per ottenere la pensione di invalidità. I poliziotti della squadra mobile, diretti da Giovanni Minardi, al termine dell'indagine, denunciano un sessantunenne residente a Licata, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in atti pubblici.

L’uomo, dal febbraio 2014, avrebbe percepito una pensione d’invalidità al 100% poiché riconosciuto affetto da “psicosi con disturbo di personalità di tipo paranoide con compromissione delle attività cognitive, affettive, di relazione e dell’adattamento sociale, nonché incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.

In realtà, le indagini avrebbero permesso di evidenziare che l’uomo era assolutamente autonomo, deambulava, lavorava e conduceva una vita regolare.