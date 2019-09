Spreco d'acqua in pieno centro storico, un cittadino: "Segnalo il problema da 5 anni"

Un agrigentino, negli anni, ha segnalato più volte la perdenza idrica che però non è mai stata riparata. Il tutto accade nel cuore antico di Agrigento, in via Garibaldi, nei pressi della chiesa San Francesco di Paola. Il cittadino, rammaricato, per l'ennesima volta segnala il problema ad AgrigentoNotizie, l'ultima volta, in ordine di tempo, era stata lo scorso 14 settembre. Anche in questo caso, l'abitante ha filmato, con il proprio smartphone, lo spreco di prezioso liquido che, in zona, secondo la segnalazione, si verificherebbe da ormai 5 lunghi anni.

"Sono stanco e stufo - dice il cittadino - di non ricevere nessuna risposta, migliaia di metri cubi di acqua si perdono in strada e mi chiedo come sia possibile che nonostante le carenze idriche di cui si parla tanto, nessuno si occupa di questa rottura che, oltre allo spreco, potrebbe anche causare danni alle abitazioni. Mi auguro - conclude il cittadino - che questa sia la mia ultima segnalazione e che nelle prossima email indirizzata alla vostra redazione, possa finalmente scrivere che il problema è stato risolto".