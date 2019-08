"Fai festa" nel giardino della Kolymbethra, Lo Pilato: "Vogliamo essere utili a questa città"

Il giardino della Kolymbethra di Agrigento ospita l’iniziativa “Fai festa” in programma per mercoledì prossimo, 21 agosto dalle 19. Musica, gusto e memoria saranno i temi su cui si basa l’iniziativa. Significativo sarà il ricordo del compianto Ignazio Melisenda Giambertoni, primo capo delegazione del Fondo ambiente italiano in provincia di Agrigento. La sua memoria, vivrà nel giardino degli dei, grazie ad una targa commemorativa che sarà posta ai piedi di un albero di limoni.

Trattandosi di un festa, non mancherà la musica, con le esibizioni di diversi giovani artisti locali. Per l’occasione il Fai proporrà ai visitatori anche dei momenti di degustazione di prodotti tipici locali, promuovendo dunque le delizie del territorio.

Oggi a casa Sanfilippo, sede dell’Ente parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento, la presentazione ufficiale del programma, alla presenza tra gli altri anche del capo delegazione Fai di Agrigento, Vittorio Nocera e del property manager del giardino della Kolymbethra, Giuseppe Lo Pilato.