"Ha illecitamente intascato 50 mila euro", denunciato falso fisiatra

"I dubbi che lo straniero non fosse realmente un fisiatra si sono insinuati fin da subito, sia per il timbro apposto sulla documentazione rilasciata ai clienti, sia per l’efficacia discutibile di alcune terapie somministrate". Così, con queste parole, i carabinieri ricostruiscono quella che è stata la genesi dell'inchiesta. Avviata l'attività investigativa, i carabinieri hanno accertato che l'uomo non era iscritto all’albo dei fisiatri. E dopo le preliminari indagini è stato effettuato un blitz nello studio abusivo dove - rendono noto i carabinieri - sono stati trovati diversi macchinari ed elettrostimolatori, nonché alcuni blocchetti di ricevute sanitarie.

Il sedicente fisiatra è stato denunciato per esercizio abusivo di professione medica e truffa. L'indagine "lampo" - durata circa un mese - è nata anche grazie ad alcune segnalazioni ricevute da cittadini. Denunciata anche la coppia di Raffadalesi "che lo aiutava, per la truffa e esercizio abusivo della professione medica" - scrivono i carabinieri de comando provinciale di Agrigento - e sequestrato lo studio improvvisato con tutti i macchinari e la documentazione sanitaria "da cui è emerso che il sedicente fisiatra avrebbe illecitamente intascato, complessivamente, circa 50.000 euro".