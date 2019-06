Escrementi, bicchieri di plastica e cicche di sigarette: ecco le condizioni delle scale esterne del "San Giovanni di Dio"

Condizioni igieniche precarie sulle scale d’emergenza dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sono state segnalate - ad AgrigentoNotizie - dal lettore Pietro Lombino che ha anche documentato, con un video, lo stato di degrado. “In prossimità degli ingressi ai piani - dice Lombino- c’è tanta sporcizia, questi spazi – aggiunge - servono a molti, per fumare o per la pausa caffè. Gente - dice ancora il lettore indignato - che però spesso lascia sul posto le cicche e i bicchieri di plastica. Ai rifiuti prodotti dall’uomo, si deve aggiungere anche il guano dei volatili. Sporcizia - evidenzia - che potrebbe anche essere veicolata all’interno dei reparti mettendo coì a rischio la salubrità degli ambienti sanitari. Tramite voi – conclude – chiedo alla direzione dell’ospedale di predisporre la puntuale pulizia di questi spazi e se proprio, non si possono contrastare queste abitudini, quantomeno collocare dei cestini posacenere”.