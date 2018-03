Centinaia di fedeli per il "Venerdì Santo", agrigentini in silenzio per la processione

Folla di fedeli per il “Venerdì Santo”. Si sono radunati di buon mattino, gli agrigentini che come ogni anno scelgono di seguire la processione. I fedeli, in un religioso, silenzio hanno accompagno il simulacro di Gesù per le vie principali della città.

L’appuntamento con il dolore, la riflessione e la fede. Alle 18 la città si ritroverà per la celebrazione della Passione del Signore e l’adorazione della croce, la giornata sarà presieduta da don Franco.