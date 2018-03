I licatesi in piazza contro l'emergenza rifiuti, Patti: "Via alla raccolta differenziata per i locali commerciali"

Una manifestazione forte e partecipata, quella che si è tenuta questa mattina a Licata. In piazza commercianti, imprenditori e semplici cittadini.

“Vogliamo la differenziata per le attività commerciali”. Queste le parole di Giuseppe Patti, titolare di una nota pizzeria di Licata ed uno degli organizzatori dell’evento.

“Chi è venuto – ha detto l’imprenditore ad AgrigentoNotizie – non è stato costretto, ha scelto d’esserci perché ha a cuore questa situazione. Abbiamo fatto delle richieste che sono dettagliate ma anche semplici. Il servizio dei rifiuti, deve essere uguale a quello di ogni paese civile”.

All’evento anche la Confcommercio, parole forti quelle del presidente, Francesco Picarella: “Ci vuole buonsenso per amministrare la città. Il commissario Brandara deve fare quello per cui è pagata. La situazione di Licata non è sostenibile. Chiediamo la rimozione del commissario Brandara".