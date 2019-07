Sani e salvi, ma con tanta paura: un elicottero ritrova il gruppo di scout disperso

Sono stati ritrovati dopo una lunga notte di ricerche. Partiti di buon mattino da Sciacca, alla volta di Palazzo Adrano. Strada facendo, però, gli scout di Sciacca 2, si sono persi. I ragazzi dopo aver fatto vaer fatto la prima sosta a Burgio, non hanno più trovato la strada giusta. Qualcuno, ha cercato anche di rintracciarli via telefono, ma nessuno dei loro smartphone dava segni di vita. Il gruppo era composto da un capo di 27 anni e 7 giovani ragazzi. Il gruppo scout si era perso tra i boschi. I giovanissimi sono stati ritrovati in un canalone roccioso tra Bisacquino e Palazzo Adriano.

Erano dispersi nei monti Sicani, gruppo di scout ritrovato: sono salvi

La polizia di Stato, con gli uomini della Squadra Mobile di Agrigento, i forestali, i vigili del fuoco, i carabinieri, il soccorso alpino hanno battuto le zone di ricerca per tutta la notte.

Fortunatamente l'elicottero della Forestale ha avvistato i dispersi mettendo fine alla disavventura del gruppo che, nonostante i terminali telefonici al seguito, ha perso la via per la propria meta.

"I ragazzi - fanno sapere dalla Questura - hanno preso un bello spavento ma stanno bene e questa è la cosa più bella". Questa disavventura, di certo, la ricorderanno per molto tempo.

Le parole del governatore di Sicilia, Musumeci

"Ancora una volta - dice il presidente Musumeci - i nostri uomini hanno dimostrato grande competenza e senso del dovere, come d'altronde fanno ogni giorno e, in particolare in questo periodo, nel contrasto agli incendi".