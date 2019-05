Il boom della Lega alle elezioni europee: ecco cosa pensano gli agrigentini di Salvini e Di Maio

Dopo l’esito delle elezioni europee, con le urne che hanno premiato la Lega del vice premier Matteo Salvini, facendone il primo partito in Italia, AgrigentoNotizie è andata a chiedere l’opinione della gente dell’estremo Sud. Abbiamo voluto tastare il polso di alcuni cittadini di Favara, comune amministrato dal Movimento Cinque Stelle, dove l’exploit del partito di Salvini è stato considerevole, basta pensare che la lista "Noi con Salvini" - unitamente ad altri due partiti - alle regionali del 2017 a Favara aveva ottenuto solo il 3,03% dei voti. Domenica scorsa, invece, il consenso tributato alla Lega dai favaresi è stato del 18,96%.

C’è da dire che in controtendenza rispetto al dato nazionale, a Favara il partito più votato alle elezioni europee è stato il Movimento Cinque Stelle, ma il dato della Lega non è passato inosservato. Il dopo voto, anche a Favara, ha acceso il dibattito politico nell’agorà pubblica: diverse e discordanti tra loro le opinioni raccolte anche se diverse persone intervistate non hanno dimenticato i tempi secessionisti della Lega Nord.