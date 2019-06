L'Akragas si presenta, il patron Castronovo: "Dobbiamo riconquistare l'affetto dei tifosi"

Si chiama Asd Akragas 2018, la squadra di calcio che nel prossimo campionato regionale di promozione rappresenterà la città di Agrigento. I colori societari sono rimasti invariati, la livrea biaco e azzurra è infatti presente nello stemma e sulle maglie. La presentazione al pubblico della nuova Akragas è stata affidata al presidente Giovanni Castronovo. Per l'avvocato di origine agrigentina si tratta di un ritorno nello scenario calcistico della città dei Templi.

"Il primo obbiettivo - ha detto il presidente Castronovo - è quello di riconquistare l'amore e l'affetto del popolo biancoazzurro. Metteremo la "giurgintanità" e il senso di appartenenza in questo progetto" - ha concluso il patron dell'Asd Akragas 2018. Un altro obbiettivo della rifondata Akragas gas, per come detto dal presidente Castronovo nella sala stampa dello stadio "Esseneto" è quello i tentaare di iscirvere la suqadra al campionato di Eccellenza, provando così a fare un salto diretto di categoria. A guidare la squadra è stato chiamato il tecnico Corrado Mutolo.