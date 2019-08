Fatima Zappalà e Angelo Mauro, tiratori agrigentini trionfano a Bologna

Fruttuosa spedizione emiliana dei tiratori della sezione di Agrigento ai campionati nazionali di tiro a segno di Bologna che si è chiusa con due importanti piazzamenti in altrettante specialità. A sfiorare l’impresa conquistando una preziosa medaglia d’argento è stata l’agrigentina Fatima Zappalà, l’ex azzurra, dopo una lunga pausa, ha ripreso l’attività agonistica e dopo essersi laureata campione regionale, titolo che le ha aperto le porte ai campionati di Bologna, ha conquistato il secondo gradino del podio nella specialità pistola ad aria compressa dalla distanza dei dieci metri. Un ritorno alle gare in grande stile dunque. Secondo atleta agrigentino in gara ed altro risultato di prestigio arriva invece dalla pistola grosso calibro con la medaglia di bronzo conquistata da Angelo Mauro. L’esperto tiratore ha ottenuto al qualificazione ai campionati nazionali grazie ai piazzamenti conquistati nelle gare federali svolte in Campania, Emilia Romagna e Piemonte.