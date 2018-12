Droga in un B&B del centro storico, tre giovani arrestati: ecco la "roba" sequestrata

Il blitz dei carabinieri nel centro storico ha portato all’arresto di tre giovani, tra di loro anche una 17enne. Gli agrigentini sarebbero stati trovati in possesso di quasi 4 chili di hashish. E' accaduto tutto in una struttura ricettiva - un B&B - del centro storico. I due uomini - Andrea Gueli di 26 e Amedeo Alex Ricci di 20 anni - sono stati portati al carcere "Di Lorenzo" di contrada Petrusa. Domani dovrebbe tenersi l'udienza di convalida.

La minorenne è stata, invece, posta in una apposita struttura per minori fuori provincia. l blitz dei militari dell'Arma è scattato, ieri sera, in una camera della struttura ricettiva. Ed è proprio nella stanza che è stata trovata la "roba": 39 panetti di hashish, nonché un coltello sporco di stupefacente e un bilancino di precisione. Per i tre è subito, in flagranza di reato, scattato l'arresto.

Nel corso di una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione di uno dei tre giovani, i militari hanno trovato anche un panetto di marijuana del peso di un etto, una pianta di canapa indiana con varie infiorescenze e materiale vario per favorire la crescita e la coltivazione della piantina.