Nuovi mastelli per la raccolta differenziata, via alla distribuzione dei kit

A Favara sono in distribuzione i nuovi mastelli per la raccolta differenziata porta a porta, sei sono i contenitori colorati che dal prossimo 25 novembre saranno distribuiti agli utenti secondo un calendario prestabilito. La distribuzione del kit di mastelli, avviene nei locali ex Ipab "opera pia barone Mendola", di piazza d'Armi, sulla collina San Francesco.

Dal 25 novembre al 14 dicembre, la distribuzione è riservata agli utenti con i cognomi che iniziano con le lettere "a,b,c". Dalla lettera "d" alla lettera "h" invece saranno disponibili dal 16 al 28 dicembre. Dal 30 dicembre al 18 gennaio invece toccherà ai cognomi che vanno dalla lettra "m" alla lettera "r".

A chiudere il calendario di distribuzione, dal 20 gennaio al 1 febbraio, i cognomi che vanno dalla lettera "s" alla "z". In mattinata, i dettagli del nuovo servizio di raccolta differenziata, sono stati illustrati da amministratori e responsabili delle ditte. A Favara, dove il porta a porta è in vigore da diversi anni, nella fase iniziale, era stato distribuito un solo mastello ai contribuenti. Un unico contenitore da utilizzare per tutte le tipologie di rifiuti.