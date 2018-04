Aragona, Pendolino rassicura i cittadini: "Dissesto era inevitabile ma volteremo pagina senza drammi"

"Il dissesto è una scelta tecnica e non politica, quando mi sono insediato ho chiesto una relazione sullo stato finanziario dell'ente e mi è stato risposto che l'ente era in grave difficoltà. C'erano oltre 7 milioni di fatture liquidate e non pagate per mancanza di liquidità".

Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, spiega le ragioni che hanno portato al dissesto del Comune. "Non siamo riusciti a rimettere le cose a posto, ci siamo resi conto che era una strada inevitabile. Non si riusciva a raggiungere il pareggio di bilancio per 2 milioni di euro".

Pendolino aggiunge: "In queste condizioni non era possibile garantire i servizi minimi, i cittadini devono stare tranquilli. Col dissesto non succede nulla, si chiude un capitolo e se ne apre un altro e non aumenteranno neppure le aliquote che erano già al massimo".