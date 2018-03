Scompare e riappare ... in via Dinocolo c'è una discarica che "fiorisce" a giorni alterni

C'è un cumulo di spazzatura - uno dei tanti di quelli sparsi per la città - che "fiorisce", sistematicamente, poche ore dopo essere stato rimosso. In via Dinocolo, i residenti sono ormai esasperati. "Bisogna adeguarsi alla raccolta differenziata - lancia un appello ai concittadini uno dei residenti: Fulvio Cacciatore - . La gente - spiega l'agrigentino - continua a conferire esattamente nello stesso posto dove c'era il cassonetto per la raccolta dei rifuti".

Aumentando la spazzatura, è stato già notato l'andirivieni di topi dai tombini verso la mini-discarica. "Ho chiamato più volte i vigili urbani - ha detto l'agrigentino - . Servono controlli più forti, più serrati".