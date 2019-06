Rifiuti a Maddalusa, Mareamico: "Danni all'immagine della città, vengano installate le telecamere"

“I cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti in contrada Maddalusa lungo l’unica strada che porta in spiaggia comportano un danno di immagine”. A dirlo ai microfoni di AgrigentoNotizie è Claudio Lombardo, responsabile di Mareamico Agrigento.

Specie nel periodo estivo, la strada è percorsa quotidianamente da numerosi bagnanti, molti dei quali turist, per raggiungere l’arenile di Maddalusa. L’indecoroso spettacolo provocato dagli incivili, però restituisce una cartolina negativa per l’immagine turistica della città.

L’associazione ambientalista, dai nostri microfoni lancia un ulteriore appello, chiedendo l’installazione in zona di telecamere. La presenza di impianti di video sorveglianza, non solo servirebbe a sanzionare i trasgressori ma, con molta probabilità, sarebbe anche un deterrente al diffuso mal costume dell’abbandono incondizionato dei rifiuti in strada.