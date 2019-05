"5 ore in pista per la vita", disabili piloti di rally per un giorno

L’ebbrezza della velocità, l’adrenalina che sale fino ad imprimere sui volti splendidi sorrisi che archiviano una giornata sicuramente da ricordare per i molti diversamente abili protagonisti de “5 ore in pista per la vita”, manifestazione promossa dall’Autobile club di Agrigento.

Grazie alla collaborazione di diversi piloti locali, in molti hanno avuto l’opportunità di salire su auto da corsa e provare le emozioni della pista. Tanta la frenesia dei partecipanti che dai box hanno atteso allegramente. Una lodevole festa dello sport che neanche il tempo incerto è stato in grado di frenare.