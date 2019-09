Salute, al "San Giovanni di Dio" due giornate di studi su diabete e obesità infantile

“Diabetologia ed endocrinologia pediatrica”: è stato questo il tema del seminario formativo svolto nella sala conferenze dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento che, per due giorni ha visto medici, infermieri e psicologi, dibattere di due importanti patologie ovvero, l’insorgere nei bambini del diabete di tipo 1 e di obesità infantile.

Il corso di formazione è stato diretto dal primario del reparto di pediatria, Giuseppe Gramaglia, che ai microfoni di AgrigentoNotizie ha ribadito l’importanza del presidio ambulatoriale di “diabetologia pediatrica” attivo dal 2013. L’anno scorso, i nuovi casi di diabete in età pediatrica scoperti ed attualmente gestiti dall’ambulatorio in provincia di Agrigento sono stati 13. Ad oggi i piccoli pazienti in cura nell’ambulatorio, coordinato da medico Piera Buscarino, sono 100.

Tra i relatori, era presente anche Rossana Roppolo dell’Ospedale dei bambini di Palermo che ha parlato di nuove tecnologie per la cura del diabete ed in modo particolare dei moderni micro diffusori di insulina, che evitano ai pazienti, le fastidiose iniezioni della sostanza.