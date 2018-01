“Ci state facendo il funerale. Dimissioni di Alessi? Penso sia un gesto rivolto alla città. La mia squadra non deve smettere di combattere”. Queste le parole di Lello Di Napoli, allenatore dell’Akragas. Il tecnico non si dimette ed è pronto a guidare la sua squadra. Dopo gli addii di Sepe, Longo e Parigi, altri big posso essere con la valigia in mano.