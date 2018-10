Pescatore avvista un delfino, che spettacolo nel mare di Porto Empedocle

Colpo d’occhio nelle vicinanze del porto di Porto Empedocle. Sabato mattina, ad attirare l’attenzione di un pescatore, è stato un delfino. La sua danza nel mare empedoclino è stata subito immortalata. Uno spettacolo quasi inaspettato, per il pescatore che non ha voluto perdersi neppure un secondo di quella danza. Non è la prima volta che i delfini si innamorano del mare di Porto Empedocle, già in estate erano stati segnalati diversi avvistamenti.

Video Alessandro Vanadia