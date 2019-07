Rifiuti, incurie e abbandono: la via Toniolo è irriconoscibile

Rivendicare il diritto di vivere in un ambiente salubre può anche essere un problema per diversi cittadini che per evitare di esporsi pubblicamente, segnalano in modo più o meno “anonimo”, lo stato di degrado in cui versa il proprio quartiere, delegando poi alla stampa il compito di chiedere agli organi competenti di risolvere il loro problema.

Tra le tante segnalazioni “mute” che ci sono giunte, alcune riguardano ancora la via Toniolo, trafficata arteria del quartiere Esseneto di Agrigento.

I residenti, forse allergici a telecamere e microfoni, chiedono la pulizia del quartiere. Per dovere di cronaca, alla legittima richiesta degli abitanti, si dovrebbe anche aggiungere un accorato appello a quanti, incuranti del bene pubblico, abbandonano in strada i rifiuti.

La sommatoria delle distinte condotte, ovvero, non erogazione dei servizi pubblici e carenza del senso civico, producono una concorsualità indecorosa che penalizza l’immagine dell’intero territorio. Affidiamo alle immagini il compito di descrivere l’attuale situazione, ogni ulteriore commento, potrebbe essere superfluo.