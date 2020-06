Torre Salsa dimenticata, Mareamico: "Uno sfregio a tutte le normative"

Degrado, abbandono e tanto altro: Torre Salsa è stata dimenticata? Una delle riserve più importanti dell’Agrigentino, vive dei giorni non semplici. L’associazione “Mareamico” ha realizzato un video denuncia, utile ad esortare interventi immediati.

Da diverso tempo la riserva di Torre Salsa è stata abbandonata a se stessa. Strade crollate e mai ripristinate - dice in una nota Claudio Lombardo- sentieri e trazzere impraticabili persino a piedi, rendono impossibile la fruizione di un bene che è di tutti. La cartellonistica informativa è illeggibile in quanto deteriorata dagli elementi. La pesca di frodo con reti all'interno dello specchio d'acqua protetto rimane una pratica diffusa. Sono state pure danneggiate le boe calate in mare che delimitavano l'area marina interdetta alla pesca e alla navigazione. Il fuoco imperversa facendo danni enormi alla gariga e alla preziosa vegetazione di palme nane".