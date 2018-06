Degrado a San Leone, Farruggia: "Dal primo luglio scoppierà la bomba"

Strade sporche, spazzatura ovunque e la mancanza di un progetto unitario per il rilancio, ma anche soltanto per il futuro, di San Leone. Operatori turistici, ristoratori e albergatori lanciano il proprio grido di aiuto perché chi di competenza ascolti le loro proteste.

"A vedere la situazione attuale - spiega Marco Maccarrone, titolare di un famoso ristorante sanleonino - mi chiedo veramente se l’Amministrazione comunale ha individuato un target per il turismo di San Leone, dato che questa borgo marinaro ha sempre portato turismo e lavoro. Non è possibile che ci sia questo stato di abbandono, perché denota una trascuratezza, una sciatteria, che non dovrebbe esserci". "Parlare della difficoltà della differenziata - continua - diventa occasione per confontarsi sud una serie di altre criticità" che vanno dalle problematiche della viabilità passando per il contrasto all'occupazione abusiva degli spazi pubblici.

"Purtroppo la clientela si lamenta di questo stato di cose - aggiunge il presidente del Consorzio turistico Valle dei Templi, Emanuele Farruggia -. Il primo luglio, con l’aumento dell’utenza scoppierà una vera e propria bomba. Oggi interpretiamo non solo quello che chiedono i residenti e gli operatori locali, ma anche quello che chiede il territorio attorno ad Agrigento e che oggi stanno soffrendo. Invitiamo a creare una macchina organizzativa che funzioni, che risolva i problemi. Oggi, invece, abbiamo una macchina comunale che non sta lavorando come dovrebbe".